Stoccarda, sede della semifinale di Nations League tra Francia e Spagna di stasera, sarà un po' come sentirsi a casa per Benjamin Pavard, che nel club tedesco ha militato dal 2016 al 2019. "Mi emoziona tanto tornare a Stoccarda perché sono arrivato qui a vent'anni. Ho vissuto tre belle stagioni in un club che è diventato famiglia, sono molto contento di tornare", ha raccontato il difensore dell'Inter a FFF TV. Prima di ripensare all'amaro epilogo della finale di Champions League di Monaco: "Sto bene, sono ancora un po' deluso e arrabbiato per la finale che abbiamo perso, ma bisogna passare velocemente ad altro. Ora sono qui con la maglia della Francia addosso e non ho tempo di pensarci troppo, anche se è ancora nella mia testa. Bisogna guardare avanti, il calcio di alto livello è così. La fortuna è che c'è subito una partita e questo permette di dimenticare un po'

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!