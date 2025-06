Dove giocheranno Inter e Milan fra dieci anni? Questa la domanda diretta a cui ha risposto Giuseppe Sala, sindaco di Milano, nel corso di un'intervista rilasciata a La Stampa: "In un nuovo stadio nell'area di San Siro - la sua previsione -. La cosa importante è che la Serie A non vada in un altro Comune. Stiamo facendo una corsa per cedere il vecchio San Siro e le aree limitrofe entro quest'estate. L'ambizione è realizzare un nuovo impianto per gli Europei del 2032".