E' arrivato il via libera del Parma che autorizza Cristian Chivu e il suo agente a trattare con l'Inter, che lo ha scelto come candidato per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi dopo il no del Como per Cesc Fabregas.

Al contempo, i ducali si guarderanno intorno per trovare un sostituto, visto che il club milanese ha tutta l'intenzione di riportare il romeno a casa dopo la lunga militanza sulle panchine del Settore giovanile della Beneamata. Lo riferisce Sky Sport.

