L'incontro tra Piero Ausilio e Cesc Fabregas è avvenuto questa sera a Londra. A riportarlo è Sky Sport, anche se non risulta esserci stato il via libera del Como per l'incontro.

La strada però resta in salita perché il Como non ha alcuna intenzione di liberare l'allenatore spagnolo, considerato al centro del progetto tecnico. Deve essere lo stesso Fabregas a spingere per andare via e approdare sulla panchina dell'Inter.

Domani potrebbe essere la giornata decisiva, anche perché il club nerazzurro non vuole andare oltre. La strada più accreditata in caso di rinuncia a Fabregas, porta a Patrick Vieira. L'allenatore del Genoa è favorito su un altro ex nerazzurro, Christian Chivu.

