Non una semplice amichevole, ma un tuffo nel passato che vedrà protagonisti diverse leggende della Serie A. L’8 giugno allo stadio “Ennio Tardini” di Parma andrà in scena il primo dei tre Raduni del 2025, organizzati da Operazione Nostalgia insieme al portale d Planetwin365.news. L’evento inizierà alle ore 18 e sarà l’atto conclusivo del Festival della Serie A in programma dal 6 all’8 giugno proprio nella città emiliana.

Tanti gli ex Inter in campo: Javier Zanetti, Adriano, Nicola Ventola, Christian Panucci, Juan Sebastian Veron, Hernanes, Fabio Galante e Sebastien Frey.