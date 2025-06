"Sono giorni difficili per noi interisti". Comincia così il messaggio al popolo nerazzurro di Matteo Darmian, che si è preso del tempo per mettere nero su bianco le sue emozioni dopo gli ultimi due avvenimenti che hanno sconvolto il mondo interista, ovvero la debacle in finale di Champions League contro il PSG e l'addio di Simone Inzaghi.

"Noi come voi siamo i primi tifosi e capiamo perfettamente come ci si sente nel veder svanire quello che per tutti noi era un sogno - ha scritto su Instagram il difensore ripensando al 5-0 di Monaco di Baviera -. Questo non cancellerà il cammino che grazie a te Mister, insieme al tuo staff, siamo riusciti a fare in questi 4 anni meravigliosi. Traguardi importanti che ci legheranno per sempre e che mi rendono orgoglioso di far parte di questa grande Famiglia".

Poi la chiosa sull'ormai ex allenatore: "Grazie per tutto Simone! E’ stato un onore essere allenato da te. Noi andremo avanti sempre a testa alta, perché l’Inter si ama, non si sceglie", ha scritto Darmian.