Giornata davvero intensa per Cesc Fabregas. L'allenatore del Como ha incontrato nella serata di oggi, a Londra, il ds Piero Ausilio. Lo spagnolo è il prescelto dalla dirigenza nerazzurra per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi, domani dovrebbe essere il giorno decisivo per arrivare alla definitiva fumata bianca o nera.

Un blitz arrivato in un giorno importante per la famiglia Fabregas. La moglie dell'allenatore spagnolo ha compiuto oggi 50 anni. Il tecnico del Como ha pubblicato alcune foto sui social in sua compagnia, ma il post è stato preso d'assalto dai tifosi nerazzurri che lo aspettano a Milano.

