Tre big da recuperare: si tratta di Calhanoglu, Dimarco e Thuram. Come spiega il Corriere dello Sport, per motivi diversi, tutti loro non hanno brillato nella passata stagione o, quantomeno, non sono stati continui. E la finale di Champions ha confermato i punti interrogativi che orbitavano attorno al regista, all’esterno mancino e all’attaccante: mai all'altezza dell'evento.

Il turco non ha ripetuto la stagione della seconda stella: una mancanza acuita dall'evanescenza di Asllani. Troppi errori per l'esterno, soprattutto nelle gare cruciali di Champions. E pure il francese, che aveva fatto una prima parte di stagione eccezionale, nel 2025 è crollato nel rendimento.