Ieri l'Inter ha ufficializzato l’arrivo di Sucic e a breve farà lo stesso con Luis Henrique. Poi il mercato passerà anche dalla scelta del nuovo tecnico che - secondo il Corriere dello Sport - probabilmente sarà Fabregas.

Il primo dubbio riguarderebbe i centrali: il catalano predilige una linea alta, poco adatta a due come De Vrij e Acerbi. Se la conferma di entrambi fino a qualche giorno fa veniva data per scontata, ora le scelte potrebbero cambiare. Ed è chiaro che l’innesto già previsto – nel mirino ci sono Lucumi, Beukema (già nel mirino del Napoli) e De Winter - dovrà avere la velocità come caratteristica fondamentale.

Occhio anche alla fase offensiva, dove si potrebbe passare dalle due punte a un tridente con due trequartisti. Luis Henrique e Zalewski potrebbero fare al caso di Fabregas (o chi per lui) e lo stesso discorso vale per Thuram. Ma è chiaro che servirebbe almeno un altro giocatore e l'ideale sarebbe quel Nico Paz già corteggiato dai nerazzurri. Hojlund è ormai la prima scelta, con Bonny a seguire, ma anche in coppia.

E in mediana? Potrebbe diventare a due. Sucic è già arrivato, Frattesi potrebbe partire.