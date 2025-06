Archiviata la batosta in Champions League, l'Inter si proietta al Mondiale ancora in attesa di capire chi ci sarà in panchina. E c'è da fare i conti con un paio di infortuni, retaggi proprio della finale di Monaco.

"Nella lista degli infortunati infatti sono entrati sia Bisseck sia Calhanoglu, con il primo che ha rimediato una distrazione ai flessori e il secondo che non giocherà con la Turchia in attesa di appurare l'entità del guaio fisico - si legge sul Corsport -. Il tedesco salterà di certo le prime due partite del Mondiale per Club, con Monterrey e Urawa Reds, mentre il turco almeno la prima contro i messicani".

In partenza era già molto difficile invece pensare a un inserimento in lista per gli Usa del giovane Pio Esposito, che in più per un problema al ginocchio non parteciperà agli Europei Under 21 con l’Italia. Fuori anche Arnautovic e Correa.