Il Como alza il muro davanti a Cesc Fabregas, respingendo l'assalto dell'Inter, che aveva individuato nel tecnico catalano il successore designato per raccogliere l'eredità di Simone Inzaghi.

"La società ha comunicato direttamente al presidente dell'Inter (Beppe Marotta, ndr) il nostro rifiuto. E loro lo hanno riconosciuto, come ci si aspetta tra club che hanno rispetto reciproco con grande chiarezza. Le voci insistenti sono pura fantasia, la nostra è una risposta chiara", ha dichiarato in esclusiva Mirwan Suwarso, numero uno dei lariani, in esclusiva a Tuttomercatoweb.com. Prima di puntualizzare che l'ex Barcellona non ha mai manifestato la volontà intenzione di lasciare il Como: "Durante tutto questo periodo di speculazioni, il nostro allenatore non ha mai chiesto di andarsene, né ha mai utilizzato l'interesse di altri club per ottenere vantaggi personali o economici - spiega -. Si è sempre comportato con dignità, sincerità e assoluta professionalità. La sua integrità parla più forte di qualsiasi voce e siamo orgogliosi di avere una persona del suo spessore alla guida della nostra squadra".

