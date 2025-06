Continua a restare senza squadra Jonathan David, svincolatosi a zero dal Lille e corteggiato da mesi anche dall'Inter. La Juventus sembrava essere la squadra più vicina al canadese - come riferisce la Gazzetta dello Sport - mentre oggi i bianconeri sono in posizione di attesa.

"Non ho firmato nulla, non c’è nessun accordo con la Juventus – ha detto a The Athletic l’attaccante –. Non si può mai sapere cosa riserverà il futuro, ma per adesso non c’è nulla di definito".

Giuntoli prima del ribaltone societario e del divorzio dai bianconeri aveva trovato un’intesa di massima con l’entourage del bomber per un quadriennale da 6 milioni più 2 di bonus. Proposta allettante, non l’unica ricevuta dal parametro zero di lusso, corteggiato anche da Inter e Napoli. Comolli e Chiellini restano in partita per David, ma può bastare un rilancio da una parte o dall’altra per cambiare gli scenari e i dirigenti bianconeri ne sono perfettamente consapevoli, spiega la rosea.