Antonio Sabato, interpellato da TMW Radio, ha fornito la valutazione personale all'operato di Simone Inzaghi, che ha concluso ieri ufficialmente il suo rapporto con la società nerazzurra: "Gli do 6. Abbiamo perso due scudetti, perso due finali di Champions, di cui una persa male. Ha valorizzato qualche giocatore, ma i risultati importanti sono altri, non i trofei come Coppa Italia e Supercoppa. Dispiace che sia andato via così, non è bello. Io sarei rimasto per far vedere così. Andare via così non è bello. Sei andato via dopo una sconfitta, non è un bel gesto nei confronti dei tifosi", ha dichiarato.