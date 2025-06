Ora è ufficiale. Simone Inzaghi è il nuovo allenatore dell'Al-Hilal. Il club arabo ha annunciato tramite un video l'arrivo del tecnico italiano che ha lasciato l'Inter dopo quattro anni e dopo la sconfitta in finale di Champions League contro il Psg.

"Sono Simone Inzaghi e oggi comincia la mia storia con l'Al-Hilal", le parole di Inzaghi pronunciate nel video in cui sembra essere presente la telecronaca di Sandro Piccinini di un gol segnato non da Simone, ma da Pippo Inzaghi.

"Il Consiglio di Amministrazione dell’Al-Hilal, presieduto dal signor Fahad bin Saad bin Nafel, ha ufficialmente completato le procedure per l’ingaggio dell’allenatore italiano Simone Inzaghi, proveniente dall’Inter. In base all’accordo firmato, Inzaghi guiderà la prima squadra di calcio dell’Al-Hilal per le prossime due stagioni, fino al termine dell’annata sportiva 2026/2027", si legge nella nota ufficiale.