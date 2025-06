La Nazionale polacca domani farà le prove generali sfidando in amichevole la Moldavia, cinque giorni prima della gara ufficiale sul campo della Finlandia, valida per il girone di qualificazione al Mondiale 2026. Un test che Michał Probierz utilizzerà per testare la condizione dei suoi giocatori, alcuni dei quali reduci da una stagione massacrante dal punto di vista fisico: "Va ricordato che alcuni giocatori hanno finito prima, altri dopo o addirittura una settimana fa. Vogliamo preparare la squadra fisicamente in modo da non avere grossi problemi in seguito - ha spiegato il ct polacco in conferenza stampa -. Zielinski si sta allenando regolarmente, sta bene. Domani Kamil Grosicki partità dal primo minuto come capitano, poi passerà la fascia a Zielinski, che era stato capitano nelle partite precedenti. Piotr verrà preso in considerazione per la partita di domani".