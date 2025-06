La UEFA è pronta a sanzionare i club europei che non hanno rispettato le regole imposte dal Fair Play Finanziario adottato dal massimo organo del calcio europeo. E secondo il quotidiano britannico The Times, a correre il rischio più grosso è il Barcellona: il club catalano è alla seconda infrazione e quindi potrebbe andare incontro a decisioni ancora più severe da parte dell'Organo di Controllo Finanziario dei Club di Nyon. La gamma di sanzioni che potrebbe essere inflitta al Barça spazia dalla riduzione del numero di giocatori nella prossima lista per la Champions League. E c'è anche la possibilità di una penalizzazione nella classifica del torneo da scontare nella prossima stagione. Quest’ultima misura non è mai stata adottata prima, ma rientra nel ventaglio delle sanzioni qualora il Barcellona fosse dichiarato colpevole della seconda infrazione riguardante le norme del FPF.

Apprese le informazioni pubblicate dal quotidiano, il Barça ha replicato con una nota ufficiale: "Il Barcellona ha recentemente completato un processo di audit finanziario che la UEFA conduce ogni due anni. Il Club non è ancora stato informato delle conclusioni e delle possibili conseguenze derivanti da tale audit. La principale discrepanza è che la UEFA non considera alcune transazioni (le cosiddette leve) come ricavi ordinari, a differenza della Lega, che le considera ricavi operativi ordinari. Vi terremo aggiornati".