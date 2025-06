L'Inter ufficializza le maglie per le gare casalinghe in vista della prossima stagione. Modelli per l'occasione sono il capitano Lautaro Martinez, il vice-capitano Nicolò Barella e in ultimo Federico Dimarco. Per la formazione femminile sono state scelte Ivana Andrès e Annamaria Serturini.

Confermate le indiscrezioni delle settimane passate (CLICCA QUI PER LA NOTIZIA). Il kit è già acquistabile nello store online.