A dieci giorni dall'inizio della competizione, DAZN, broadcaster ufficiale del Mondiale per Club, ha annunciato quella che sarà la sua programmazione esclusiva che prevede grandi novità tra ospiti d’eccezione, due nuovi show, feature tecniche per gli abbonati premium e contenuti esclusivi. Diletta Leotta debutta alla conduzione di CLUB WORLD CUP SHOW insieme ai talent di DAZN, Andrea Stramaccioni, Massimo Ambrosini, Ciro Ferrara, Marco Parolo e Dario Marcolin: il nuovo show di DAZN si accenderà nel prepartita degli appuntamenti preserali e serali delle italiane, con collegamenti direttamente da bordo campo insieme agli inviati speciali Tommaso Turci e Alessio De Giuseppe, che seguiranno da vicino rispettivamente il percorso della Juventus e dell’Inter.

Per la fase a gironi sono tre gli appuntamenti con il nuovo show:

Inter v Urawa in programma il 21/06 alle ore 21:00 (ora italiana), che vedrà in telecronaca di Dario Mastroianni e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni;

Juventus v Wydad del 22/06 alle ore 18:00 (ora italiana), con Ricky Buscaglia alla telecronaca e Massimo Ambrosini al commento tecnico;

Juventus v Man City al via il 26/06 alle ore 21:00 (ora italiana), raccontata da Edoardo Testoni e Massimo Ambrosini.

Nella fase a gironi, tutta la squadra dei telecronisti di DAZN si alternerà al completo per raccontare le partite, capitanata da Pierluigi Pardo impegnato nel racconto di PSG v Atletico Madrid, Boca v Benfica e Monterrey v Inter.

Per permettere ai calciofili di non perdersi alcun aggiornamento e azione giocata oltreoceano, le giornate della fase a gironi inizieranno con una “sveglia” speciale: appuntamento ogni mattina in diretta alle 10:00 con GOLLYWOOD – Uno Show Mondiale, il morning-show di DAZN dedicato al Mondiale per Club FIFA 2025. Novità anche a livello di user experience grazie a una nuova e migliorata interfaccia dell’app da TV per un’esperienza di navigazione ancora più fluida, veloce e intuitiva. Solo per gli abbonati premium a DAZN, anche nuove feature tecniche: audio multicanale Dolby 5.1. e HDR per vivere il calcio come allo stadio, e la possibilità di usufruire dei contenuti anche in modalità offline grazie al download, per offrire ai tifosi le emozioni del Mondiale per Club FIFA 2025 sempre a portata di mano.