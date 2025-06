Sono ore frenetiche in casa nerazzurra e da dentro o fuori sul fronte Fabregas. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la giornata dì giovedì 5 giugno è destinata ad essere cruciale per il futuro nerazzurro e per quello del tecnico spagnolo.

L'Inter è ottimista di avere il sì di Fabregas che avrà un colloquio diretto con il Como per capire se riuscirà a liberarsi. Già da domani Fabregas potrebbe infatti diventare il nuovo allenatore dell'Inter e l'erede di Simone Inzaghi, annunciato poche ore fa dall'Al-Hilal.

Nel corso della giornata, l'Inter non ha intercettato segnali di chiusura di Fabregas. E così il ds Ausilio, presente a Londra ufficialmente per questioni legate al mercato, ha avuto un primo contatto del tutto informale in serata in cui ha raccolto altri segnali positivi.

Le prossime 24/48 ore saranno decisive. L’Inter vuole Fabregas e vuole affidargli un progetto a lungo termine, ma deve essere il catalano a fare il passo con il Como, club del quale detiene anche delle azioni. Fabregas Suwarso rientreranno in Italia e pare che i dirigenti del Como abbiano cominciato dei sondaggi per sondare altre soluzioni in panchina.

La strada resta comunque complicata e le alternative sono sempre e solo due: Patrick Vieira e Cristian Chivu. L'Inter ha fretta e il presidente Marotta vuole chiudere subito la faccenda, anche perché lunedì è fissato il raduno ad Appiano in vista della partenza di mercoledì destinazione Los Angeles, per il Mondiale per club.

