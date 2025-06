C'è un braccio di ferro in corso tra Como e Inter per la situazione di Cesc Fabregas. Secondo La Repubblica, il club lariano avrebbe inizialmente rifiutato l'autorizzazione ai nerazzurri per parlare col tecnico. La situazione è però in evoluzione e oggi potrebbe essere un giorno decisivo.

L'Inter punta molto su Fabregas, intrigato dalla possibilità di guidare un grande club, ma il tempo stringe, complice il Mondiale per club. Se entro stasera il tecnico non sarà libero, si virerà su Vieira, con cui c'è già stato un primo contatto lunedì e che è stato cercato anche da Fiorentina e Atalanta.

Nella scala delle alternative dopo il francese c'è Chivu. Infine, il pensiero romantico: richiamare José Mourinho, che sarebbe affascinato dall'idea e ricalcherebbe un po' l'operazione Ranieri a Roma.