Patrick Vieira è stato ieri per due ore in videocall con i dirigenti del Genoa per pianificare mercato, staff e amichevoli. Ne scrive oggi Il Secolo XIX, secondo cui il tecnico francese è però nella lista dell'Inter nel caso in cui Cesc Fabregas dovesse rinunciare.

Al momento, secondo il quotidiano, il Genoa osserva e attende. Nessuno ha contattato il club ligure, per cui tocca all'Inter muoversi. I nerazzurri possono garantire uno stipendio doppio o triplo rispetto al milione di euro che incassa dai rossoblu, ma al momento dalla società ligure trapela ottimismo. Si sta anche lavorando a un prolungamento fino al 2027 ormai da qualche tempo.

Inoltre, tra Genoa e Inter ci potrebbero essere sul piatto delle questioni di mercato riguardanti De Winter, Frendrup e Gudmundsson, ma anche Pio Esposito e Oristanio che potrebbero fare il percorso opposto. Il Genoa si è dato tempo entro la fine della settimana per la questione allenatore, anche perché poi bisognerebbe avere il tempo di trovare un'alternativa (potrebbe essere Vanoli).