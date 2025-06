Un'altra defezione per la Nazionale italiana di Luciano Spalletti. Che perde anche Moise Kean, costretto a saltare le prossime gare con Norvegia e Moldavia, valide per il girone di qualificazione al Mondiale 2026, a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra accusato nell’allenamento di ieri. L'attaccante è tornato al club di appartenenza per sottoporsi alle cure del caso.