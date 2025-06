Tuttosport prende in prestito una delle opere più importanti della letteratura italiana per definire la situazione di Cesc Fabregas e dell'Inter. L'allenatore e il club sono promessi sposi, ma Mirwan Suwarso, presidente del Como, è il Don Rodrigo che continua a mantenere la barra dritta come fatto contro Bayer Leverkusen e Roma.

Per gli indonesiani questo matrimonio non s'ha da fare, ma il fatto che Fabregas abbia organizzato un incontro con Piero Ausilio rafforza l'idea che arriverà il sì. Il ds è volato a Londra per un blitz inatteso, secondo la versione ufficiale trattasi di un blitz di mercato ma nella stessa città c'è anche il tecnico del Como.

I nerazzurri devono chiudere entro domani la partita dell'allenatore, perché hanno un Mondiale per club alle porte. Fabregas è il prescelto perché ha dimostrato di avere il phisique du role, ha profilo internazionale ed è pronto ad accettare la scommessa. Oggi inizierà il vero e proprio pressing, ma il lavoro delle diplomazie sarà impegnativo.

Una sola l'alternativa che al momento resiste davvero ed è quella di Vieira, che ha una penale nel contratto col Genoa da 500mila euro (anche se valida nella prima settimana di luglio). Si sta affievolendo invece la candidatura di Chivu.