Novità importanti dal mercato per quanto riguarda l'attacco dell'Inter. Secondo quanto riferito oggi dalla Gazzetta dello Sport, ci sarebbe stata un'apertura importante, forse decisiva, di Rasmus Hojlund a tornare in Serie A.

Com'è noto, Piero Ausilio da ieri è a Londra per provare a convincere Fabregas, ma la missione riguarda anche l'attaccante danese del Manchester United (QUI LA NOSTRA ESCLUSIVA), finito nel mirino dei nerazzurri per rinforzare il reparto avanzato. Il 22enne ex Atalanta era approdato a Old Trafford due anni fa per 75 milioni più bonus, ma ora la valutazione è scesa a causa di stagioni opache. I Red Devils - secondo la rosea - vorrebbero un addio a titolo definitivo, ma l'Inter valuta un prestito con diritto di riscatto fissato intorno ai 45 milioni di euro (ovvero la cifra a bilancio del danese dopo due anni di ammortamento), diritto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni a partire dall’estate 2026.

Insomma, ci sarà da lavorare e la chiusura non pare avere tempi brevi, ma i nerazzurri sono parecchio ottimisti sulla buona riuscita dell'affare. Anche perché nel frattempo la concorrenza si è diradata. Ovviamente, di aggregarlo per il Mondiale per Club non se ne parla: negli Usa, come quarta punta, sarà portato Pio Esposito, che salterà l'Euro U-21 a causa di un fastidio a un ginocchio. "E se Esposito giocasse un grande Mondiale, segnando e convincendo? Come non prendere almeno in considerazione l’ipotesi di farlo restare, puntando direttamente su di lui anche per la prossima stagione, facendogli saltare il prestito e accelerando la sua crescita nell’Inter?", si domanda la Gazzetta. Nulla va escluso in questo momento. Anche perché, con gli addii di Arnautovic e Correa, e al netto della posizione di Taremi, le novità in attacco saranno almeno due.