Protagonista di 'Made in Italy', format della Lega Serie A, Khephren Thuram, centrocampista della Juve, ha raccontato il rapporto stretto che lo lega da sempre al fratello, l'interista Marcus: "Abbiamo una relazione eccezionale, penso che sia merito dei nostri genitori che ci hanno sempre fatto stare insieme sin da piccoli. Ora ci sfidiamo in Serie A, è un sogno che si realizza. Davvero, non avrei potuto sognare di meglio. E' veramente bello giocare per la Juve, la squadra del cuore di mio padre", le parole del francese.