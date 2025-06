Fabregas vuole la panchina dell’Inter a tutti i costi. Ma tocca a lui liberarsi dal Como, che invece continua a fare resistenza. Così il Corriere dello Sport stamane fotografa la situazione panchina per quanto riguarda il club nerazzurro.

Il muro di Suwarso resta alto, ma la partita è aperta proprio per la volontà del catalano di andare ad allenare a Milano. Starà a lui trovare gli argomenti corretti per ottenere l'ok dal Como. E le prossime ore potrebbero già essere decisive in questo senso, con Fabregas atteso di rientro in Italia.

"Credo molto nel progetto a lungo termine del Como, sono arrivato qui da giocatore e sono molto, molto felice perché qui posso lavorare nel modo che voglio", aveva detto ieri Cesc a un convegno alla presenza anche del numero uno del Como. "In realtà, non ci si poteva aspettare nulla di diverso proprio perché il dibattito aveva il club lariano come tema centrale. Non era la sede giusta, dunque, per ipotizzare scenari differenti per il tecnico catalano", spiega il CdS. E in serata, poi, ci sarebbe stato l'incontro con Ausilio, sebbene senza conferme ufficiali.