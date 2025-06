Jonathan David ha parlato del suo futuro a The Athletic. "Voglio un club con ambizioni - ha dichiarato - Ovviamente voglio lottare per vincere titoli. Una squadra competitiva, con ambizioni e un bel progetto sportivo".

All'attaccante è stato chiesto anche se ha già un accordo con la Juventus: risposta negativa. "Ovunque tu vada, c'è sempre pressione per giocare bene ogni settimana, per tenerti il posto, la pressione dei tifosi, perché ovviamente devi vincere ogni partita. Il Napoli? Hanno vinto la Serie A, non penso vogliano vincere e dire 'Ok, siamo a posto così'. E' un club ambizioso, giocherà in Champions League. Quando guardo la Serie A rispetto, per esempio, alla Premier League, quest'ultima ha ritmi più veloci. La Serie A è più tattica. È più simile a una partita a scacchi, in un certo senso".

"Quando arriverà la scelta? Ovviamente - è la risposta - vorrei avere qualcosa di fatto prima dell'inizio del pre-campionato, per prepararmi al meglio e fare la preparazione con la nuova squadra".