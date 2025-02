Subisce una mezza battuta d'arresto la corsa del Bologna, che al Via del Mare sbatte contro il coraggio del Lecce che riesce a strappare uno 0-0 alla formazione di Vincenzo Italiano portandosi a più quattro rispetto alla zona calda della classifica. Partita che vede partire meglio i giallorossi di Marco Giampaolo che hanno almeno tre ghiottissime occasioni per portarsi in vantaggio, anche se, a ridosso del novantesimo, i felsinei trovano la via del gol con Thijs Dallinga la cui gioia, però, è ancora una volta strozzata dal VAR che segnala la posizione di fuorigioco dell'olandese.

A pochi secondi dalla fine del match, ancora Dallinga si rende pericoloso con un colpo di testa ravvicinato che viene controllato da Wladimiro Falcone, bravo così a blindare il pareggio.