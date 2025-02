Perché gli allenatori di oggi preferiscono fare i cambi al 60' e non all'intervallo? Sollecitato con questa domanda da Sky Sport, Gian Piero Gasperini ha offerto il suo punto di vista: "Magari perché sono contenti dei giocatori - ha risposto sorridendo il tecnico dell'Atalanta -. Togliere un giocatore dopo il primo tempo vuol dire che è in difficoltà, altrimenti tendi ad aspettare. Un po' tutti noi allenatori cerchiamo di arrivare a decidere le sostituzioni nel momento decisivo delle gare, che ultimamente è l'ultima mezzora, proprio in virtù dei 5 cambi".

Spostando il discorso sull'eventuale introduzione nel calcio del 'VAR a chiamata', Gasp ha ribadito la sua contrarietà: "Io mi sono già esposto: sono contrario perché rallenterebbe il gioco che è già lento per i tanti fischi. Costringerebbe ad avere delle 'regie' alle spalle per capire se utilizzarlo o meno. Aumenterebbe ancora di più le polemiche. Tra VAR e arbitri di campo ci sono sette persone addette alla regolarità del calcio, a me sembrano tantissime. Se ci mettiamo anche noi... Poi su ogni episodio ognuno ha la sua versione, si andrebbe verso un calcio che non mi piace".