Ancora un arrivo in casa Juventus: i bianconeri accolgono Leandro Paredes che adesso "è ufficialmente un nuovo giocatore della Juventus. L’argentino arriva in prestito dal Paris Saint-Germain" si legge sul sito della Vecchia Signora, dove i torinesi precisano: "L’accordo prevede l’obbligo da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte di Juventus di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del giocatore qualora detti obiettivi non fossero raggiunti".