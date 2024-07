Saltato il trasferimento di Gollini (che ora sembra destinato al Genoa per il post Martinez), il Monza cala il colpo per la porta: secondo Sky Sport è fatta per l'arrivo di Keylor Navas. L'ex portiere di Real Madrid e Paris Saint-Germain, svincolato, partirà già oggi dal Costa Rica e nella giornata di domani sosterrà le visite mediche prima di mettere la firma sul nuovo contratto con i brianzoli.