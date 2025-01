Clamoroso possibile colpo di scena in casa Juventus. Nonostante le visite mediche effettuate nella giornata di ieri, la dirigenza bianconera non ha ancora ufficializzato l'arrivo di Kolo Muani in prestito dal Psg.

Il motivo è semplice, la Juventus non può ancora farlo e il problema è legato proprio al club francese che ha scoperto di aver superato il numero massimo di giocatori da girare in prestito in ogni stagione in base alle regole FIFA, ovvero sei. Il Psg inftti ha già dato in prestito Xavi Simons, Soler, Mukiele, Sanches, Ndour e Bernat e si sta cercando una soluzione tra le parti. Difficile che la Juve acquisti a titolo definitivo Kolo Muani, quindi il Psg o deve richiamare un giocatore di questi o deve cederlo a titolo definitivo.