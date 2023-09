Il sorteggio andato in scena oggi ha definito i due turni del percorso 'Campioni nazionali' di Youth League per 32 delle 64 partecipanti, tra cui l'AZ Alkmaar campione in carica, dell'edizione 2023-24. Le altre squadre in gara, compresa l'Inter Primavera di Cristian Chivu, prenderanno parte al 'Champions Path', affrontando il girone con avversarie identiche a quelle delle prime squadre. Il quadro completo:

Primo turno (4 e 25 ottobre)

Lech Poznań (POL) - Nantes (FRA)

PAFOS F.C. (CYP) - Žilina (SVK)

Ruh Lviv (UKR) - Sarajevo (BIH)

Sparta Praha (CZE) - Maccabi Haifa (ISR)

AZ Alkmaar (NED) - Klaipeda (LTU)

Malmö (SWE) - HJK Helsinki (FIN)

Molde (NOR) - Hamilton Academical (SCO)

Famalicão (POR) - Midtjylland (DEN)

Turan Turkistan (KAZ) - Sheriff Tiraspol (MDA)

Universitatea Craiova (ROU) - Partizan (SRB)

Olympiacos (GRE) - Lecce (ITA)

Dinamo Minsk (BLR) - Ludogorets 1945 (BUL)

Maribor (SVN) - Mainz 05 (GER)

Gent (BEL) - Basel (SUI)

Dinamo (CRO) - İstanbul Basaksehir (TUR)

Gabala (AZE) - Puskás Akadémia (HUN)

Secondo turno (8 e 29 novembre)

Ruh Lviv (UKR) / Sarajevo (BIH) - Famalicão (POR) / Midtjylland (DEN)

Lech Poznań (POL) / Nantes (FRA) - Malmö (SWE) / HJK Helsinki (FIN)

Molde (NOR) / Hamilton Academical (SCO) - AZ Alkmaar (NED) / Klaipeda (LTU)

Sparta Praha (CZE) / Maccabi Haifa (ISR) - PAFOS (CYP) / Žilina (SVK)

Gent (BEL) / Basel (SUI) - GNK Dinamo (CRO) / İstanbul Basaksehir (TUR)

Gabala (AZE) / Puskás Akadémia (HUN) - Olympiacos (GRE) / Lecce (ITA)

Maribor (SVN) / Mainz 05 (GER) - Dinamo Minsk (BLR) / Ludogorets 1945 (BUL)

Turan Turkistan (KAZ) / Sheriff Tiraspol (MDA) - Universitatea Craiova (ROU) / Partizan (SRB)