Martedì pomeriggio alle 14 ultimo turno della fase campionato di Youth League per l'Inter di Andrea Zanchetta, già certa del passaggio alla seconda fase grazie al record immacolato di cinque vittorie in altrettante partite. I nerazzurri sono attesi all'Ulrich-Haberland-Stadion di Leverkusen dal Bayer di Sergi Runge Coral, partita che sarà diretta da un arbitro danese: la scelta è caduta infatti su Mikkel Redder, che sarà assistito dai connazionali René Risum ed Esad Deronjic, con il tedesco Lukas Benen a servire come quarto ufficiale.