Prima la trasferta in Serbia, poi l'appuntamento allo stadio 'Oreste Granillo' di Reggio Calabria contro l'Ucraina. La Nazionale U21 di Paolo Nicolato tornerà in campo venerdì 24 e lunedì 27 marzo per le ultime due prove generali in vista della fase finale dell'Europeo, che vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone completato da Norvegia, Svizzera e Francia.