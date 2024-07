Il Modena ha ufficializzato il tesseramento di Mirko Castelnuovo, portiere classe 2006 che approda in gialloblù a titolo definitivo dall’Inter. “Siamo contenti per l’approdo in gialloblù di Mirko, perché lo riteniamo un portiere di prospettiva con una spiccata personalità - le parole di Alessandro Consolati, responsabile del settore giovanile del Modena -. Il fatto che abbia scelto di unirsi alla famiglia Modena, nonostante le numerose proposte ricevute, ci rende orgogliosi del progetto che stiamo costruendo. Anej invece ha dimostrato, con serietà e mentalità nel corso di tutta la stagione, di meritarsi questo primo contratto da professionista: ha delle peculiarità rare e l’ottimo lavoro di Troiano gli ha permesso di valorizzarle e completarsi”.

Castelnuovo è un portiere di 188 cm, cresciuto nel Settore Giovanile dell’Inter, che ha già alle spalle un’esperienza da titolare in Primavera 2: nella passata stagione ha disputato la categoria con la maglia del Cosenza, che nella regular season si è affermato come quarta miglior difesa, con 37 reti subite e otto clean sheet in 30 partite. Nelle otto stagioni precedenti il portiere comasco aveva indossato la maglia neroazzurra, spingendosi fino all’Under 18.