Nuova parentesi per Riccardo Boscolo Chio che dopo essere rientrato dal prestito all'Imolese passa definitivamente alla Pro Sesto. Il club "comunica di aver definito l’acquisto a titolo definitivo del giocatore Riccardo Boscolo Chio dall’Inter. Boscolo Chio, centrocampista centrale, è nato a Chioggia nel 2002. Passato dal settore giovanile del Venezia a quello dell’Inter, ha militato 4 anni con i colori nerazzurri, esordendo anche in UEFA Youth League, prima di passare in Serie C all’Imolese nel campionato 2021/22. Con la maglia dei romagnoli una stagione importante tra i professionisti: per lui 23 presenze, due gol e due assist.