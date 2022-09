La Nazionale italiana Under 18 ha avuto ragione in amichevole dei pari età della Serbia, guidata dal capitano Aleksandar Stankovic, grazie a un gol dell'interista Francesco Pio Esposito, che al 72esimo si è servito di un bel colpo di tacco mancino per battere il portiere Luka Lijeskić. Per la gioia di Daniele Franceschini, che ha schierato come titolare anche l'altro attaccante nerazzurro in rosa, Enoch Owusu.