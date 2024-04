Dopo aver affrontato la Spagna ad inizio marzo (1-1 e sconfitta 1-0), la Nazionale italiana Under 15 parteciperà alla 20esoima edizione del Torneo delle Nazioni dal 25 aprile al 1° maggio, in Friuli-Venezia Giulia. L'Italia, che nella passata stagione si è arresa in finale alla Repubblica d'Irlanda, detiene il record di vittorie della manifestazione con cinque successi: 2004, 2005, 2007, 2008 e 2022. Per l'appuntamento, Enrico Battisti ha selezionato 22 calciatori, tutti classe 2009, che si raduneranno martedì 23 a Gradisca d'Isonzo. Gli Azzurrini, inseriti nel girone A, faranno il loro esordio nella manifestazione giovedì 25 (ore 18) al 'Gino Colaussi' con la Corea del Sud prima di vedersela sabato 27 (ore 18) a Cervignano con la Romania. Le semifinali e finali della competizione sono in programma rispettivamente lunedì 29 aprile e mercoledì 1° maggio. L'elenco dei convocati, tra cui compaiono due interisti:

Portieri: Pietro Faccioli (Milan), Mattia Sonzogni (Atalanta);

Difensori: Giampaolo Bonifazi (Roma), Cristian Cioffi (Roma), Djibril Diallo (Parma), Jacopo Del Fabro (Udinese), Edoardo Evangelista (Inter), Mattia Mercogliano (Milan), Edoardo Rocchetti (Juventus), Mohamed Force Toure (Bologna);

Centrocampisti: Mattia Angelicchio (Milan), Gioele Giammattei (Roma), Thomas Martini (Milan), Samuele Pisati (Milan), Pietro Stocco (Atalanta), Giovanni Zanatta (Atalanta);

Attaccanti: Giovanni Bruno (Juventus), Destiny Onoguekhan Elimoghale (Juventus), Marcello Fugazzola (Atalanta), Kevin Fustini (Bologna), Delis Gjeci (Inter), Jacopo Landi (Empoli).