In attesa del ritorno in campo dell'Inter di Simone Inzaghi, dopo la vittoria del derby della Madonnina della scorsa domenica arrivata grazie al gol di Lautaro, in programma per lunedì contro la Sampdoria di Dejan Stankovic, i nerazzurri del settore giovanile saranno in campo già domani. A dare il via al weekend calcistico è l'Inter Primavera di Cristian Chivu. Di seguito tutti gli impegni:

UNDER 19

Sabato 11 febbraio, ore 13:00 - Campionato, 18ª giornata INTER vs Bologna - KONAMI Youth Development Centre, Milano.

UNDER 19 FEMMINILE

Domenica 12 febbraio ore 14:30 - Campionato, 15ª giornata INTER vs Lazio - Campo Sesto 2012, Sesto San Giovanni.

UNDER 18

Domenica 12 febbraio, ore 14:30 - Campionato, 16ª giornata INTER vs Milan - KONAMI Youth Development Centre, Milano.