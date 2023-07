La Lega Serie A ha reso noti tramite un comunicato ufficiale gli anticipi e posticipi delle prime tre giornate del Campionato Primavera 1 TIM - "Trofeo Giacinto Facchetti", che vedrà l'Inter Under 19 di Cristian Chivu esordire in casa contro l'Empoli, poi poi andare a giocare in trasferta con il Cagliari e, quindi, ospitare la Fiorentina. Ecco le date nel dettaglio:

1^ GIORNATA:

INTER vs Empoli: venerdì 25 agosto ore 18.00.

2^ GIORNATA:

Cagliari vs INTER sabato 2 settembre ore 16.30.

3^ GIORNATA:

INTER vs Fiorentina sabato 16 settembre ore 11.00.