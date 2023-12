Dopo l'impegno infrasettimanale in Coppa Italia Primavera contro l'Atalanta, in programma domani alle ore 13, l'Inter di Cristian Chivu farà visita al Monza per la 13esima giornata di campionato. L'appuntamento, come comunicato ufficialmente dalla Lega Serie A, è fissato per sabato mattina, alle ore 11, al 'Centro Sportivo Luigi Berlusconi' di Monza.