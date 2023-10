Ieri, all'età di 18 anni, 3 mesi e 19 giorni, Francesco Pio Esposito è diventato il secondo giocatore più precoce dopo Mario Balotelli a segnare un gol con la Nazionale Under 21, mettendo il punto esclamativo sulla vittoria azzurra contro la Norvegia. Una soddisfazione che l'attaccante di proprietà dell'Inter, in questa stagione in prestito allo Spezia, ha spiegato così a parole su Instagram: "Un’emozione continua, brividi e gioia pura. Felicissimo per la vittoria e per il goal", il suo messaggio.