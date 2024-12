Belle notizie per l'Inter Under 20 e per Andrea Zanchetta arrivano dall'Amadio Soldi di Cremona, dove la Cremonese è riuscita a superare per 2-0 la capolista Sassuolo, che si ferma dopo cinque vittorie consecutive. I grigiorossi si impongono grazie alle reti, arrivate entrambe nella ripresa, firmate da Giacomo Gabbiani e Federico Ragnoli Galli, che suggellano un successo nel complesso meritato da parte della squadra allenata da Giovanni Bosi che sale a quota 14 in classifica. Il Sassuolo, invece, conserva la vetta ma resta a quota 28 e vede l'Inter riavvicinarsi a meno uno al secondo posto.