"Questa Lazio mi piace molto. Gioca davvero molto bene e rappresenta la rivelazione più bella della Serie A". Dino Zoff lancia la sua vecchia squadra, di cui ha fatto parte come allenatore e dirigente, nella lotta per lo scudetto. "Possono sognare e inserirsi nella corsa. La Lazio come l’Atalanta sta facendo qualcosa di fantastico e meritano entrambe di stare lassù", dice.

"Chi vedo in pole per vincere il campionato? La favorita resta sempre l’Inter che ha sulla carta l’organico più forte. I nerazzurri sembrano avere qualcosa in più di tutte le altre".