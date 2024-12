"Se va via Lautaro Martinez, l'Inter punta Santiago Castro". Si sbilancia così Marco Parolo nel corso del nuovo podcast di DAZN 'Step on Football' dove è protagonista insieme a Valon Behrami. Ipotesi corroborata dallo stesso Behrami che aggiunge: "Qualcuno l'Inter dovrà vendere... Lui è un 2004 impressionante. Il Bologna ha avuto l'intelligenza di portarlo a gennaio con Joshua Zirkzee già in squadra".