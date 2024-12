L'Inter Under 20 di Andrea Zanchetta è l'autentica regina della Youth League. Non solo un cammino immacolato fatto di cinque vittorie in altrettante partite: i nerazzurri vantano anche il primato del maggior numero di reti segnate in questa edizione della competizione con ben 18 marcature all'attivo, tre in più del Manchester City secondo nella speciale graduatoria. Un dominio a tutto tondo che la UEFA celebra sul profilo X dedicato alla competizione.

Unbeaten Inter remain top of the goalscoring charts after MD5



Ice cold in front of goal #UYL | @inter pic.twitter.com/339mZEEiLy — UEFA Youth League (@UEFAYouthLeague) December 2, 2024