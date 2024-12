Fatta l'impresa leggendaria in Europa League, l'Atalanta potrebbe concedere il bis in questa stagione vincendo il suo primo, storico scudetto. E' un'eventualità non da escludere completamente, visto il primato provvisorio in classifica della Dea dopo quindici giornate di campionato: "Percassi ci crede, ma non è certo un obbligo - ha spiegato Pierpaolo Marino a Tuttomercatoweb.com -. Però ad esempio nessuno avrebbe detto che potevano vincere in Europa. Se il Napoli prenderà i giusti rinforzi a gennaio, potrebbe essere favorito. Non ha ancora raggiunto il massimo delle sue potenzialità. Mi aspetto qualcosa in attacco: lo score dei gol è deficitario. Ci sono attaccanti importanti che non trovano minutaggio. Bisogna valutare un vice Lukaku e un difensore”.