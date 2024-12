È Yann Bisseck il giocatore nerazzurro chiamato a presentare l'imminente sfida di Champions League tra Bayer Leverkusen e Inter ai microfoni di Inter TV: "Siamo pronti per il match, sappiamo che incontriamo una squadra molto forte ma l'abbiamo preparata bene. Siamo in forma, servirà un'ottima gara".

Come pensate di resistere all'ambiente della BayArena?

"Non pensiamo all'ambiente, sappiamo cosa vogliamo. Dobbiamo difendere bene e cercare di tenere ancora una volta la porta inviolata".

Che effetto ti fa tornare nella tua Germania per giocare in Champions?

"È una bellissima sensazione, allo stadio ci sono tanti miei amici e la mia famiglia. È una gara importante per me, penso solo a fare una grande prestazione per aiutare la squadra a vincere".

