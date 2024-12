La partita di questa sera contro il Bayer Leverkusen, campo familiare a Mehdi Taremi, potrà essere la gara di svolta per l'attaccante iraniano? A rispondere è lo stesso Beppe Marotta, incalzato così da Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida tra campioni d'Italia e campioni di Germania: "Me lo auguro. Il ragazzo, come ha detto Inzaghi, è molto serio ed è un grande professionista. Merita delle particolari felicità" ha detto il presidente nerazzurro.

Può essere l'anno giusto per tornare in fondo?

"La Champions è un torneo, ogni partita decide il destino di una squadra o un'altra. Anche se oggi assistiamo ad una classifica dalle posizioni straordinariamente negative per le big, ma è ancora presto. La finale sarà tra molti mesi, cambieranno molte cose. Per quanto ci riguarda siamo felici di questo cammino perché abbiamo trovato un modello di riferimento che ci sta dando delle belle soddisfazioni, bravissimo Inzaghi a dosare le presenze dei giocatori e a loro a rispondere alle sue indicazioni. Questa è una cosa importante".

Potete vincere la Champions?

"Noi in questi anni siamo cresciuti. Vogliamo avere un ruolo da protagonisti perché è giusto immaginarlo e pensarlo, poi dipende anche dagli avversari. Io sono fiducioso, poi come dicevo prima il cammino è lungo e pieno di difficoltà e la classifica di ora è assolutamente provvisoria".

Su bilancio e sostenibilità a lungo andare si può soffrire dal punto di vista sportivo o si può trovare una giusta intesa con la proprietà?

"Credo che la sostenibilità sia un obiettivo etico per tutti i club perché sono stati spesi troppi soldi nel mondo calcio e va riportato l'equilibrio. Sostenibilità da una parte e competenza e mercato creativo dall'altra. Credo nella competenza e nella professionalità degli addetti ai lavori. Noi abbiamo la fortuna di avere un management che dura da anni, questo affiatamento tra noi ha portato risultati in termini di mercato che in termini sportivi. Oaktree ci ha dato molta fiducia, ci ha delegati a gestire questa stagione, siamo molto felici e lavoriamo molto bene e nel modo ideale".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!